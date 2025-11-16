Tekirdağ Ergene’de iş kazası: Bacağını makineye kaptıran işçinin durumu ağır

Ergene'de fabrikada çalışan T.M. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple çalıştığı sırada bacağını makineye kaptırdı. Olay anında acı içinde yere yığılan T.M.'ye ilk müdahale çevredeki mesai arkadaşları tarafından yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.M., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından iş güvenliği önlemleri bir kez daha gündeme geldi.