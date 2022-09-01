Tekirdağ Kamp Alanları - En İyi Tekirdağ Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Tekirdağ kamp alanları bakımından ve coğrafi konumu nedeniyle her yıl binlerce turist ağırlayan bir ilimizdir. Turistlerin birçoğu da Tekirdağ'a kamp yapmaya gelir. Daha önce Tekirdağ'da kamp yapmamış olan bireyler de bu bölgede nerede kamp yapabileceklerini, kamp alanlarının imkanlarını ve Tekirdağ kamp alanlarına nasıl gideceklerini bilmek isterler. Bu nedenle internet arama motorlarında Tekirdağ kamp alanları ile ilgili araştırmalar yaparlar.

Tekirdağ Kamp Alanları

Kastro Koyu Kamp Alanı: Bir diğer alanı Çamlıköy Plajı olan bu alan, deniz ve ormanın muhteşem birleşimine tanıklık etmek isteyen bireyler için ideal bir kamp alanı olarak karşımıza çıkar. Hem çadır kurulabilecek hem de piknik yapılabilecek bu alanda denize girmek de mümkündür. Ancak tuvalet, duş ve elektrik gibi imkanlar bulunmamaktadır.

Güngörmez Kanara Koyu Kamp Alanı: Ergene Çayı'nın kenarında kayalık alanları ile ünlü bu kanyonun yamaçları meşe, gürgen ve kızılcık ağaçları ile çevrilidir. Çadır kampı yapmak için ağaçların altında düz alanlar bulunur. Burada rahatça kamp ve piknik yapılabilir. Ancak alanda bir tesis bulunmadığından tuvalet ve elektrik gibi imkanları yoktur.

İkiz Göller Kamp Alanı: Sessiz, sakin, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe bir kamp yapmak isteyenler için oldukça ideal bir alandır. İki ayrı gölden oluşan bu alanda ateş yakabilir, piknik yapabilir ya da çadır kampı kurabilirsiniz. Etrafında herhangi bir tesis bulunmadığı için buraya gelmeden yiyecek ve içecek stoğu yapılması tavsiye edilmektedir.

Yazır Barajı Kamp Alanı: Genellikle balık tutmak için kullanılan bu alanda tepelerin ortasında masmavi bir baraj gölü yer almaktadır. Çadır kampı, yürüyüş ve piknik gibi aktiviteler için de ideal bir alandır. İçerisinde çeşme, tuvalet, market gibi alanlar bulunmadığından bu alan gelmeden ihtiyaçların karşılanıp gelinmesi gereklidir.

Topaçağ Kamp Alanı: Yaklaşık 40 çadır kapasitesi bulunan bu kamp alanında, denizin kenarında yeşillikler içerisinde kamp yapmak mümkündür. Girişleri ücretsiz olan bu alanda temiz su sağlayan çeşme yer almaktadır. Ancak tuvalet, duş ve şezlong imkanları bulunmamaktadır. Ayrıca yiyecek ve içeceklerin de alana gelmeden alınması gerekir.

Dallas Plajı Kamp Alanı: Uzun bir kıyı şeridine sahip olan Dallas plajında yaklaşık 40 çadırın kurulabileceği bir alan bulunur. Kumu güzel ve denizin temiz olduğu bu alanda dalga sesleri eşliğinde unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. İçerisinde tuvalet ve duşların bulunduğu bu alana girişler ücretsizdir. Ayrıca elektrik, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını plaja yakın işletmelerden karşılamak mümkündür.

En İyi Tekirdağ Çadır Kamp Alanları Nerede?