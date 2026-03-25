Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ Malkara’da feci tanker kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.03.2026 01:51

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, ham ayçiçeği yağı yüklü tanker şarampole devrildi. Kazada 37 yaşındaki sürücü Adem Çelikoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kaza, Kadıköy ile Izgar Mahalleri arasındaki altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tankerden sızan yağ, yol yüzeyini kaygan hale getirirken, jandarma ve itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı ve temizleme çalışmalarına başladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücünün neden kontrolden çıktığının belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

