Tekirdağ merkezli dev operasyon

Tekirdağ merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Toplam 29 şüpheli yakalandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Şüphelilerin, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle 500'den fazla vatandaşı dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 250 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.