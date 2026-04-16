Tekirdağ merkezli uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu 8 tutuklama

8 TUTUKLAMA

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka ve Değirmenköy mahallelerinde belirlenen toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 bin 500 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 adet öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

