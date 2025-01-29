Tekirdağ Otogarı Nerede? Yol Tarifi ile Yeni Tekirdağ Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Tekirdağ Otogarı, İstanbul yolu üzerindeki stratejik bir konumda yer alır. Bu merkezi konumu sayesinde hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla otogara ulaşım oldukça kolaydır. Şehirlerarası seyahatlerin yanı sıra Tekirdağ'ın farklı ilçelerine ve köylerine ulaşımı kolaylaştıran minibüs ve otobüs seferleri de otogardan düzenlenmektedir. Yol tarifi ile Yeni Tekirdağ Otogarı'na nasıl gidilir, hangi otobüs gider, nerede sorularına da neredeyse her ziyaretçi cevap aramaktadır.

Tekirdağ Otogarı Nerede?

Tekirdağ Otogarı, şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktadır. Şehir merkezine kolay ulaşım imkanı sunan merkezi bir konumda yer almaktadır. Şehirlere seyahat etmek isteyenler için önemli bir merkezdir. Modern yapısı ve geniş otoparkıyla yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunar.

Yol Tarifi ile Yeni Tekirdağ Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Şehir İçi Otobüsleri: Tekirdağ Belediyesi'ne ait otobüsler, şehir merkezinden otogara düzenli seferler yapmaktadır. Otogar tarafına giden otobüs hatları şöyledir:

2B, Pazartesi Pazarı - Otogar

3C, Fen Lisesi - Otogar

1G, Gar - Otogar

3A, Sarayiçi Yerleşke

6, Tredaş

1A, Serakent

7A, Eczacılık Fakültesi

1F, Gazimihal

Minibüsler: Şehir içinde hareket eden minibüsler de otogara ulaşım sağlamaktadır. Minibüs duraklarından minibüs saatlerini öğrenebilirsiniz.

Özel Araç: Otogar çevresinde geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Özel aracınızla otogara gelerek otoparkta aracınızı güvenle park edebilirsiniz.