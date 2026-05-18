Tekirdağ şehitlerini uğurladı: Eşinin ve oğlunun tabuta sarıldığı anlar yürek dağladı

Duygu dolu anların yaşandığı törende, şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Ege Miraç'ın gözyaşları törene damga vurdu. Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen Eda Tütüncüler ile küçük oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek babalarını son yolculuğuna uğurladı. Anne ve oğlunun şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü anlar törene katılan herkesi derinden etkiledi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda polis memuru katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, büyük bir acının yaşandığını belirterek, şehit polislerin milletin huzuru için görevlerini fedakârca yerine getirdiğini söyledi.

Bakan Çiftçi konuşmasında, "Erkan Tütüncüler kardeşimiz Samsun'un yiğit bir evladı, ailesinin direği ve bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Emrah Koç kardeşimiz ise Van'ın mert bir evladıydı. Devletine bağlılığı ve görev ahlakıyla herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar" ifadelerini kullandı. Polisliğin ağır sorumluluk gerektiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada ise şu sözlere yer verdi: "Acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Bu imtihanda asla yalnız bırakılmayacaksınız." Şehitlerin hatırasının sonsuza kadar yaşatılacağını belirten Çiftçi, "Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine ve devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır" dedi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit polislerin özgeçmişleri okundu. Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından dua edildi. Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Duaların ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit polislerin naaşları cenaze namazı için Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na uğurlanırken, şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi.