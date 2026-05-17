Tekirdağ şehitlerini uğurlayacak

Giriş Tarihi: 17.05.2026 23:38

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev başındayken çıkan silahlı saldırıda şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için resmi tören programı açıklandı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, iki kahraman polis memurunun yarın düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacağı bildirildi.

Tuna ŞERBETÇİ
Valilik açıklamasına göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler ve Şehit Polis Memuru Emrah Koç için 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 12.00'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören gerçekleştirilecek.

Şehit Polis Memuru Emrah Koç'un naaşı, düzenlenecek törenin ardından saat 12.30'da Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan memleketi Van'a uğurlanacak. Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler ise Çorlu'daki Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00'te Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek. Tekirdağ Valiliği açıklamasında, "Aziz şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör
