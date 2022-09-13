Tekirdağ TOKİ başvuru şartları! Tekirdağ TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

TEKİRDAĞ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Tekirdağ TOKİ başvuru şartları şu şekilde:

İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,

Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,

Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.