Tekirdağ’da 2 ilçede operasyon! 32 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlerinin koordinesinde özellikle Aydoğdu ve Hıdırağa mahallelerinde narkotik ve asayiş birimleri tarafından Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde özellikle uyuşturucu ve silahlı şahıslara yönelik 14-16 Mayıs 2025 günlerinde yapılan uygulama ve operasyonlarda, 180 Gr uyuşturucu madde, 242 adet uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız tabanca 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Toplam 39 şahsa adli/idari işlem yapıldı. Ayrıca özellikle Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 32 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.