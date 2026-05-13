Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:38

Tekirdağ'da acı olay! Yürürken arının soktuğu nalbant öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı sokması sonucu alerjik reaksiyon gösteren 63 yaşındaki nalbant Hüseyin Yavuz hayatını kaybetti. Yürüyüş yaparken arının soktuğu Yavuz, eve dönüp ilacını almasına rağmen banyoda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir çocuk babası Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
