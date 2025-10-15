Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da apartmanın otoparkında yangın çıktı
Giriş Tarihi: 15.10.2025 20:36

Tekirdağ'da apartmanın otoparkında çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 14 kişi itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

AA Yaşam
Tekirdağ’da apartmanın otoparkında yangın çıktı

Çerkezköy ilçesinde Yeşim Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın park halindeki başka bir araca sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri apartmandaki 14 kişiyi tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

