Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tekirdağ bayram namazı saati

Tekirdağ bayram namazı saati Kurban Bayramı yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Diyanet'in yayımladığı bayram namazı vakitleri ile birlikte Tekirdağ için belirlenen saat bilgisi de netleşti. Bayram coşkusunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde ibadet için hazırlık yapıyor. 2026 bayram namazı vakitleri birçok ilde olduğu gibi Tekirdağ'da da yoğun şekilde araştırılıyor.
Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.