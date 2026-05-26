Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tekirdağ bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:46

Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tekirdağ bayram namazı saati

Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar yaşadıkları illere ait bayram namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan Tekirdağ bayram namazı saati yoğun ilgi görüyor. Bayram sabahı ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar güncel vakit bilgilerini kontrol ediyor.

Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tekirdağ bayram namazı saati
  • ABONE OL

Tekirdağ bayram namazı saati Kurban Bayramı yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Diyanet'in yayımladığı bayram namazı vakitleri ile birlikte Tekirdağ için belirlenen saat bilgisi de netleşti. Bayram coşkusunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde ibadet için hazırlık yapıyor. 2026 bayram namazı vakitleri birçok ilde olduğu gibi Tekirdağ'da da yoğun şekilde araştırılıyor.

TEKİRDAĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı 06:18 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Tekirdağ bayram namazı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA