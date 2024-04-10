Tekirdağ’da çifte bayram kutlandı

Önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı bayramlaşma programı, Polis Haftası sebebiyle Tekirdağ Polis Evi'nde kutlandı. Polislerin ülkemizin bekasının temel taşı olduğunu vurgulayan Vali Recep Soytürk; "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve milletimizin güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması için üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünü kendisine ilke edinen Türk polis teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında ve iç güvenliğin sağlanmasında da çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Huzur ve güvenin teminatı olan polis teşkilatımız, başarılı çalışmalarıyla ilimizin güvenli turizm merkezlerinden biri olmasına da çok büyük katkı sağlamaktadır. Yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu bir tatil yapmalarına imkân sunan polis teşkilatımızın bundan sonra da aynı azim ve kararlıkla başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunan ve emekli olan polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat temenni ediyorum" dedi.