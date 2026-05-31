Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:49

Tekirdağ'da dehşet: Husumetlisini 6 kurşunla vurup kendi canına kıydı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Abdurrahman Keçi (28), restoran çıkışı karşılaştığı husumetlisi Mehmet Arslan'ı (27) tabancayla 6 el ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra bölgeye yakın otluk alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu. İncelemede Keçi'nin hayatına son verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 00.30 sıralarında Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Arslan, restorandan çıktığı sırada husumetlisi Abdurrahman Keçi ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma büyürken; bu sırada Abdurrahman Keçi, belinden çıkardığı tabancayla Arslan'a ateş etti. Arslan, vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi edildi. Yaralı Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgeye yakın otluk alandan silah sesi gelince ekipler, arama yaptı. Ekipler, Keçi'yi başından vurulmuş halde buldu. İncelemede, Keçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
