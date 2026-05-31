Tekirdağ’da dehşet: Husumetlisini 6 kurşunla vurup kendi canına kıydı!

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

Taraflar arasında başlayan tartışma büyürken; bu sırada Abdurrahman Keçi, belinden çıkardığı tabancayla Arslan'a ateş etti. Arslan, vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi edildi. Yaralı Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.