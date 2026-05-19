Tekirdağ’da dehşete düşüren sevkiyat: Çuvallara doldurulmuş tonlarca sakatat imha edildi!

MENŞEİ BELİRSİZ TONLARCA SAKATAT

Ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı, aracın soğutucu sisteminin olmadığı ve gıda taşımacılığı için uygun şartları taşımadığı belirlendi. Araç sürücüsü tarafından ürünlere ait olduğu belirtilen fatura görevlilere sunuldu. Ancak faturadaki miktar ile araçta bulunan ürün miktarı arasında uyuşmazlık olduğu tespit edildi. Ayrıca ürünlerin menşeine ilişkin herhangi bir izlenebilirlik sağlanamadığı bildirildi. Yetkililer, ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilmiş olabileceği yönündeki şüphe üzerine güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirerek muhafaza altına aldı. El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından katı atık tesisinde imha edildi.