Tekirdağ’da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malkara'nın Kadıköy ile Izgar mahalleleri arasındaki altgeçit mevkisinde meydana geldi. Malkara'dan aldığı 28 ton ham ayçiçeği yağını Gaziantep'e götürmek üzere yola çıkan Adem Çelikoğlu idaresindeki 27 BBR 728 tanker, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine refüjü aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Adem Çelikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çelikoğlu'nun cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri tankerden sızan yağ nedeniyle kara yolunda önlem aldı.