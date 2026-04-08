Tekirdağ’da eve kurduğu sistem pes dedirtti! Kaçak elektrikle uyuşturucu serası kurmuş...

Giriş Tarihi: 8.04.2026 15:03

Marmaraereğlisi’nde evde kurulan sistem ortaya çıkınca herkes şok oldu! Kaçak elektrikle uyuşturucu üretimi yapılan adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın operasyonunda kaçak elektrik kullanarak evine kurduğu sistemle uyuşturucu üretilen M.B. (48), tutuklandı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Sultanköy Mahallesi'ndeki bir evde sistem kurularak uyuşturucu üretildiği belirlendi. Ekiplerinin evde yaptığı aramada; 52 kök kenevir bitkisi, 16 kilo skunk, 9 gram amfetamin, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 850 lira 125 tabanca fişeği, 2 bıçak, esrar öğütme aparatı, sarma kağıdı, 5 gram kenevir tohumu, taşınabilir klima, 3 ısıtıcı, pH ölçer, 5 trafo, 2 vantilatör, 4 balast, 11 metre havalandırma borusu, havalandırma motoru, 2 termometre, 8 adet 6'lı led aydınlatma sistemi, 15 ısı ve ışık dağılımında kullanılan reflektör, 5 uzatma kablosu, 15 litre sıvı bitki besleyici, 12 çıkışlı elektrik dağıtım ünitesi, pH düşürücü, 3 zamanlayıcı, kürek, 2 trafo panosu, 6 havalandırma filtresi, 2 aydınlatma fanı, 55 reflektör, 2 oksijen tüpü, 7 florasan lamba, 3 el yapımı viski, 2 litre el yapımı votka, 5 cep telefon ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler M.B. ile S.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. İncelemede, evde kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, S.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

