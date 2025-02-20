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Giriş Tarihi: 20.2.2025 20:34 Son Güncelleme: 20.2.2025 20:48

Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Marmara Ereğlisi'nin Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, kavşaktan dönüş yapmakta olan N.Ç. yönetimindeki TIR, O.Y. (44) idaresindeki otomobile çarptı.Otomobil, çarpmanın şiddetiyle onlarca metre sürüklendi.Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kazayı kontrol altına alarak gerekli müdahaleyi yaptılar..Sağlık ekiplerinin ilk yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü O.Y.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan A.Ç' ve E K. Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri,kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü N.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
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