Tekirdağ’da feci kaza! 24 yaşındaki minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza sonrası minibüs içerisinde sıkışan Vatansever, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler sonucu netlik kazanacak. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.