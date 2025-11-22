Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da feci kaza! 24 yaşındaki minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.11.2025 21:14

Tekirdağ’da feci kaza! 24 yaşındaki minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, genç bir sürücünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Sultanköy Mahallesi kara yolunda minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 24 yaşındaki Mert Vatansever hayatını kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da feci kaza! 24 yaşındaki minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza sonrası minibüs içerisinde sıkışan Vatansever, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler sonucu netlik kazanacak. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da feci kaza! 24 yaşındaki minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz