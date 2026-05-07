Tekirdağ’da feci motosiklet kazası: 17 Yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve Y.E.K. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki E.U. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.K. ise ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından E.U.'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gözyaşları yürek burktu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

