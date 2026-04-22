Tekirdağ’da FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, 3 akademisyen ve 1 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler A.B., R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, SIM kartlar, hafıza kartları ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.