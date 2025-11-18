Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığına darbe! 6 organizatör tutuklandı! 20 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan yol kontrolü ve istihbari çalışmalar neticesinde durdurulan 3 araçta, 10 Afganistan ve 10 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri yasa dışı yollarla taşımaya çalışan 6 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenler ise Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.