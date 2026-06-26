Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da husumet cinayetle sonuçlandı: Belediye personeli bıçaklı saldırıda öldü
Giriş Tarihi: 26.06.2026 16:56

Tekirdağ’da husumet cinayetle sonuçlandı: Belediye personeli bıçaklı saldırıda öldü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da husumet cinayetle sonuçlandı: Belediye personeli bıçaklı saldırıda öldü
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Tekirdağ'da iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Efe Bozkurt ile Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Samet Şinik arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe Bozkurt'un Samet Şinik'i bıçakladığı iddia edildi.

Samet Şinik

Kalbinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Samet Şinik, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Samet Şinik'in, CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Rasim Şinik'in yeğeni olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Efe Bozkurt'un, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Samet Şinik'in cenazesinin, ikindi namazına müteakip Aydoğdu Özgüller Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Tekirdağ’da husumet cinayetle sonuçlandı: Belediye personeli bıçaklı saldırıda öldü
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