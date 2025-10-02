Tekirdağ’da inanılmaz olay: Tonlarca su israf oldu!

Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.