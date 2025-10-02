Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da inanılmaz olay: Tonlarca su israf oldu!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 10:25

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Tekirdağ’da inanılmaz olay: Tonlarca su israf oldu!

Akılalmaz olay, dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çalışma yapan kepçe, içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı. Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı.

Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.

BÜYÜK MİKTARDA SU İSRAFI YAŞANDI

Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, büyük miktarda su israfına sebep oldu.

