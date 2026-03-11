Tekirdağ’da inşaat alanında vahşet: Silahlı çatışma çıktı! 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.