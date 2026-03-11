Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da inşaat alanında vahşet: Silahlı çatışma çıktı! 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:02

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın, tarafların önceden bulunan bir husumetinden dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Olay, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

