Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ‘da iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.04.2026 21:01

Tekirdağ‘da iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen iş kazası can aldı. İş makinesinin kovasının çarptığı 74 yaşındaki işçi Ökkeş Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.

  • ABONE OL

Olay, saat 14.00 sıralarında Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirket tarafından yürütülen fiber optik internet kablosu döşeme çalışmaları sırasında, Hasan Ö. (58) idaresindeki iş makinesinin kovası, çalışan işçilerden Ökkeş Erol'un boyun bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Erol için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü Hasan Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA