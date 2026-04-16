Tekirdağ‘da iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirket tarafından yürütülen fiber optik internet kablosu döşeme çalışmaları sırasında, Hasan Ö. (58) idaresindeki iş makinesinin kovası, çalışan işçilerden Ökkeş Erol'un boyun bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Erol için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü Hasan Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!