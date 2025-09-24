Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.9.2025 04:29

Tekirdağ’da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybedip dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Tekirdağ’da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.'nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.'nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da köprüden düşen şahıs hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz