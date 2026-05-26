Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:09

Tekirdağ’da korku dolu anlar! Motosikletle dehşet saçtı: İş yerini kurşun yağmuruna tuttu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kurşunlama olayı yürekleri ağza getirdi. Motosikletleriyle işyeri önüne gelip ateş açan 2 kişi dehşet saçtı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken şüpheliler polis ekipleri tarafından tutuklandı. İşte detaylar…

İHA
Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yeri önüne gelen motosikletli iki şahıs, işletmeye birkaç el ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Sabah işletmesine gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri izleyen ekipler, iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.A. ve H.D. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAPAKLI #TEKİRDAĞ

