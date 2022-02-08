Tekirdağ’da korkunç olay! Dere taştı onlarca hayvan telef oldu!

Hayrabolu'da sağanak yağışlar ve Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu yer yer tarım arazileri sular altında kaldı. Tarım arazilerine yayılan sular Hayrabolu ilçesine bağlı Yörgüç Mahallesi'nde 20 kuzunun bulunduğu ahırı da bastı. O sırada ahırda bulunan 20 kuzu sulara kapılarak telef oldu.