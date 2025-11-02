Tekirdağ’da korkutan kaza: Kamyonet takla attı! 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Savrulan kamyonet kaldırıma çarparak geçtiği karşı yönde takla atarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E.D. ile yanındaki Y.U. (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.