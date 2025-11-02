Tekirdağ’da korkutan kaza: Kamyonet takla attı! 2 yaralı

Korkutan kaza, Şehit Temizer Caddesi Malkara Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.K. (80) yönetimindeki otomobil ile Y.E.D. (41) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Savrulan kamyonet kaldırıma çarparak geçtiği karşı yönde takla atarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E.D. ile yanındaki Y.U. (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.