Tekirdağ’da korkutan kaza: Kamyonet takla attı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 2.11.2025 12:09

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonet, otomobil ile çarpışıp takla atarak ters döndü. Kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, Şehit Temizer Caddesi Malkara Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.K. (80) yönetimindeki otomobil ile Y.E.D. (41) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Savrulan kamyonet kaldırıma çarparak geçtiği karşı yönde takla atarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E.D. ile yanındaki Y.U. (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

