Tekirdağ’da kritik duruşma! Sıla’nın hayatını kaybettiği kazada ‘cinayet’ ve ‘kusursuzluk’ iddiaları havada uçuştu!

"KUSURUMUZ YOK" SAVUNMASI



Sanık Ahmet Çoban'ın avukatı Recep Yüksekyayla, kazada müvekkilinin kusurunun bulunmadığını savundu. Yüksekyayla, "Tekirdağ Yaşam Hastanesi civarında bir trafik kazası gerçekleşmişti. Akabinde Sıla hanım orada vefat etti. Dosyaya dahil olduğumuzda henüz soruşturma aşamasındaydı ve ailenin iddiası bunun bir kaza değil cinayet olduğu yönündeydi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bunun bir cinayet olmadığı ortaya çıktı. İlk trafik raporunda da hiçbir şekilde kusurumuz olmadığı tespit edildi. Dosya Adli Tıp'a gitti, orada ise anlamadığımız şekilde tali kusur verildi. Kamera görüntülerinde müvekkilimin kendi şeridinde ilerlediği, Sıla hanımın ise karşı şeride geçtiği açıkça görülmektedir. Buna rağmen verilen kusur kararını doğru bulmadık ve teknik bilirkişilere gönderilmesini talep ettik. İstanbul'daki teknik bilirkişiler de müvekkilimin kusursuz olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen dosyanın yeniden Adli Tıp'a gönderilmesini anlayamıyoruz. Hiçbir kusurumuz olmadığı halde dosyanın bu şekilde uzamasını doğru bulmuyoruz. Amacımız hukukun tecelli etmesidir" dedi.

