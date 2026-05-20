Giriş Tarihi: 20.05.2026 12:40

Tekirdağ’da kurban pazarı savaş alanına döndü! Yer anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: Yaralılar var!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurban satış alanında çıkan kavga yürekleri ağza getirdi. 30 kişilik iki grubun karıştığı olay ortalığı birbirine katarken tartışmanın yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olayda çok kişi yaralanırken gözaltılar da gecikmedi. İşte detaylar…

AA Yaşam
Çerkezköy Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda, yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan R.G. ve F.G'nin satış yerini başka bir kişiye kiralamak istemesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



30 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından kurban satış alanında geniş güvenlik önlemi alındı. Taraflara ait satış alanlarının zabıta ekiplerince boşaltıldığı öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken bölgede yeni bir olay yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
