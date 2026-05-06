Tekirdağ’da milyonluk vurgun! Yaşlı kadınları hedef almışlardı: 3 gözaltı





ADLİYE SEVK EDİLDİ

Çantadaki paranın H.K.'dan alınan para olduğu tespit edilirken, ele geçirilen meblağın tamamı mağdura teslim edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda, daha önce yakalanan E.Ç. ile birlikte hareket ettiği belirlenen O.A. da Çorlu'da gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ayrıca Bursa'da 2, Çanakkale'de 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 4 ayrı dolandırıcılık olayının faili oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

