Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çerkezmüsellim Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin C. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hüseyin C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Eren A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yunus Eren A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin C.'nin ise ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.