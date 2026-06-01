Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da otomobil 3 metrelik menfeze uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.06.2026 15:45

Tekirdağ'da otomobil 3 metrelik menfeze uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 metrelik menfeze düştü. İhbar üzerine gelen ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan 66 yaşındaki sürücü Erdoğan Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA Yaşam
Tekirdağ’da otomobil 3 metrelik menfeze uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Malkara-Tekirdağ kara yolunun Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyir halinde olan 22 FK 308 plakalı otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun (66), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinliğindeki menfeze düştü.

OTOMOBİL 3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ MENFEZE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Uzun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da otomobil 3 metrelik menfeze uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA