Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:41

Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki Barış Deniz (38) ile Berke Keskin (29) hayatını kaybetti, sürücü Fatih Keser yaralandı.

DHA
Tekirdağ’da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. Fatih Keser'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 59 ANS 574 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük hasar gören otomobildeki Barış Deniz ile Berke Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz