Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da otomobil gişelere çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.05.2026 23:07

Tekirdağ’da otomobil gişelere çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da otomobil gişelere çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Malkara Gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. 62 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak gişelerde bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü M.Ş. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan S.Ş. 61 ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da otomobil gişelere çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA