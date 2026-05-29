Tekirdağ’da otomobil gişelere çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Malkara Gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. 62 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak gişelerde bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü M.Ş. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan S.Ş. 61 ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör