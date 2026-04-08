Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da otomobil ormanlık alana devrildi 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 8.04.2026 05:49

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşbahçe mevkisinde Hakan Kaplan idaresindeki 34 BEJ 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alanda ağaçlara çarpmasının ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Hakan Kaplan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mehmet Serkan Kaya, Ethem Gül ve Mustafa Kartal, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kaplan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

