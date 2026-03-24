Tekirdağ’da parkta ceset bulundu

Giriş Tarihi: 24.03.2026 00:15

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Barış ve Özgürlük Parkı sahil dolgu alanında bir kişinin ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, hareketsiz şekilde yatan Hüseyin Gürbüz'ü (74) fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Gürbüz'ün demans hastası olduğu öğrenildi. Ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar titizlikle sürüyor. Yetkililer, incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

