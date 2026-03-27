Tekirdağ’da römorkta hareketsiz bulunan adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.03.2026 18:25

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 52 yaşındaki bir kişi, tarlada bulunduğu römorkun arkasında ölü olarak bulundu.

Tuna ŞERBETÇİ
Olay, Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. isimli vatandaş arkadaşlarıyla birlikte tarlaya gübre atmak için bölgeye gitti. Bir süre sonra arkadaşlarının traktör ve römorkun bulunduğu alandan yaklaşık 20 dakika uzaklaştığı öğrenildi.

Geri döndüklerinde Ö.Ş.'yi römorkun arka kısmında hareketsiz halde bulan arkadaşları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Ö.Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Ö.Ş.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

