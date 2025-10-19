Tekirdağ’da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı kadını 6 yerinden bıçakladı!

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaralı halde kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada E.S. de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.