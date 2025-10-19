Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı kadını 6 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı kadını 6 yerinden bıçakladı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde E.S. (55), tartıştığı kadın arkadaşı M.Ç.'yi (44), 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yaralı kadın kanlar içinde yere yığılırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Feci olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak'ta meydana geldi. E.S ile kadın arkadaşı M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaralı halde kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada E.S. de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Karın ve kol bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı belirtilen M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.S., devriye görevine giden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

