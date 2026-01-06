Tekirdağ’da su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi! “Musluktan su değil bahane akıyor”

Özellikle sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan eleştirilerde, su kesintilerinin süresi ve sıklığına dikkat çekilerek, "Barajlar boşaldı bahanesiyle hizmetten kaçamazsınız" ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, "Naip Barajı'nın kıyısında video çekmekle su gelmiyor, çözüm istiyoruz" sözleriyle durumu özetledi.
"EN PAHALI SU EN ÇOK KESİLEN SU"
Tekirdağ'da Türkiye'nin en yüksek su tarifelerinden birinin uygulanmasına rağmen, kesintilerin artması da tepki nedenlerinden biri oldu. Suya gelen zamlarla birlikte fatura yükünün arttığını belirten vatandaşlar, "Bu faturalarla zaten tasarruf ediyoruz. Duş alan kalmadı, artık musluğa değil fişe basıyoruz" şeklinde sitem etti.
KESİNTİLERİN NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ
TESKİ yetkilileri ise su kesintilerinin barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle planlı şekilde yapıldığını belirtiyor. Ancak kesintilerin ne kadar süreceği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik de vatandaşların tepkisini artırıyor. Tekirdağlılar, özellikle kış ayında suya erişimin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Suyumuzu kesemezsiniz, çözüm üretin" çağrısını yineliyor.