Giriş Tarihi: 6.01.2026 20:10 Son Güncelleme: 6.01.2026 20:22

Tekirdağ’da su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi! “Musluktan su değil bahane akıyor”

Tekirdağ’da son günlerde art arda yaşanan su kesintileri, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TESKİ tarafından yapılan duyurularla mahalle mahalle su kesintileri ilan edilirken, vatandaşlar “Çözüm yerine bahane duyuyoruz” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Özellikle sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan eleştirilerde, su kesintilerinin süresi ve sıklığına dikkat çekilerek, "Barajlar boşaldı bahanesiyle hizmetten kaçamazsınız" ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, "Naip Barajı'nın kıyısında video çekmekle su gelmiyor, çözüm istiyoruz" sözleriyle durumu özetledi.

"EN PAHALI SU EN ÇOK KESİLEN SU"

Tekirdağ'da Türkiye'nin en yüksek su tarifelerinden birinin uygulanmasına rağmen, kesintilerin artması da tepki nedenlerinden biri oldu. Suya gelen zamlarla birlikte fatura yükünün arttığını belirten vatandaşlar, "Bu faturalarla zaten tasarruf ediyoruz. Duş alan kalmadı, artık musluğa değil fişe basıyoruz" şeklinde sitem etti.

"BAŞKANLIK BAHANE ÜRETME YERİ DEĞİL"

Bazı vatandaşlar, iklim değişikliği ve kuraklık gibi açıklamaları yetersiz bulduklarını ifade ederek, çözüm odaklı bir yönetim talep etti. "Başkan su kesintilerine çözüm üretmek yerine, video çekiyor. Vatandaş çözüm istiyor, belgesel değil" yorumları yapıldı.

KESİNTİLERİN NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ

TESKİ yetkilileri ise su kesintilerinin barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle planlı şekilde yapıldığını belirtiyor. Ancak kesintilerin ne kadar süreceği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik de vatandaşların tepkisini artırıyor. Tekirdağlılar, özellikle kış ayında suya erişimin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Suyumuzu kesemezsiniz, çözüm üretin" çağrısını yineliyor.

