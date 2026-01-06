Tekirdağ’da su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi! “Musluktan su değil bahane akıyor”

"EN PAHALI SU EN ÇOK KESİLEN SU"

Tekirdağ'da Türkiye'nin en yüksek su tarifelerinden birinin uygulanmasına rağmen, kesintilerin artması da tepki nedenlerinden biri oldu. Suya gelen zamlarla birlikte fatura yükünün arttığını belirten vatandaşlar, "Bu faturalarla zaten tasarruf ediyoruz. Duş alan kalmadı, artık musluğa değil fişe basıyoruz" şeklinde sitem etti.