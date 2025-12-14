Tekirdağ’da suçlulara geçit yok! 47 tutuklama

Yakalananlar arasında ağır suçlardan hüküm giymiş isimler de bulunuyor: O.S.: "Yurt dışına kaçışa yardım ve hırsızlık" suçlarından 28 yıl hapis cezası, M.M.: "Vahim nitelikte silah ve mühimmat bulundurma" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün, T.E.: "Tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 11 ay, A.B.: "Kapkaç yoluyla hırsızlık"tan 11 yıl 15 gün, C.Y.: "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranıyordu.

47 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından 47 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması adına 11 ilçede gece gündüz, sokak sokak denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Vatandaşların desteğiyle suçlulara geçit verilmediği vurgulandı.