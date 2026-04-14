Tekirdağ’da trafikte dehşet: Yol verme tartışmasında kan aktı!

Giriş Tarihi: 14.04.2026 16:27

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, trafikte yaşanan 'yol verme' tartışmasında Abdulkadir C., içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tabancayla açılan ateşle vurularak yaralandı.

DHA Yaşam
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda meydana geldi. Caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Abdülkadir C. ile içinde 3 kişinin bulunduğu otomobildekiler arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

TAKİP ETTİLER

Ardından Abdülkadir C., yoluna devam ederken, diğer otomobil sürücüsü ise onu izledi. Takibe dönen olayda, taraflar Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde araçlarını durdurdu. Bu sırada aracından inen Abdülkadir C.'ye, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Abdülkadir C., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, yere düştü. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Abdulkadir C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

