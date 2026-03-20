Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında özellikle Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Şüpheli hareketler sergilediği değerlendirilen 4 kişi ekipler tarafından durdurularak üst aramasından geçirildi.

Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.