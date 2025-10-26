Tekirdağ’da vicdansız 'annelik' örneği: 2 aylık bebeğini bir yabancının kucağına bırakıp kaçtı!

2 AYLIK BEBEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan parkta bulunan bir vatandaş, "Bebeği bir abla bırakmış ve babası gelip alacağını söylemiş ancak bir saat oldu bebeğe sahip çıkan olmadı. Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım" diye konuştu.

