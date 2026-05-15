Tekirdağ’da zehir şebekesi çökertildi: 16 kişi tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışmalar kapsamında; Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Zafer, Karadeniz ve Çınarlı mahalleleri ile Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Helikopter destekli operasyona Özel Harekat ve Narkotik ekipleri katılırken, toplam 13 adrese baskın düzenlendi. Sokak satıcılığı yaptığı belirlenen şahıslar operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda;

* 1 kilo 321 gram çeşitli uyuşturucu madde,

* 85 gram A-M kimyasal maddesi,

* 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal,

* 15 bin 659 adet uyuşturucu hap,

* Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin 80 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtirken, özellikle gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. 2026 yılı başından bu yana Tekirdağ genelinde uyuşturucu ticareti suçundan toplam 273 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör