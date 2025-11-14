Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağlı şehidin babası: Böyle vatan yok! Evladım feda olsun...
Tekirdağlı şehidin babası: Böyle vatan yok! Evladım feda olsun...

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’nde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Tekirdağlı şehidin babası: Böyle vatan yok! Evladım feda olsun...

Cenaze töreni sonrası konuşan şehit babası Ünal Aykut, metanetini koruyarak yürek burkan sözler söyledi: "Böyle bir vatan yok! Benim oğlum bu vatana feda olsun. Devletimiz var olsun. Böyle bir memleket yok, böyle vatana evladım helal olsun. Bir evladım gitti, bir tane daha yetişiyor… O da feda olsun."

Ünal Aykut'un bu sözleri törendeki herkesi duygulandırdı. Onurlu bir baba duruşu sergileyen Aykut, Türk milletinin şehitlerine olan bağlılığını ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

BABA BİZİ BIRAKMA...

Üzerinde babasının askeri parkesiyle törene katılan küçük Poyraz, şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak; "Baba bizi bırakma… Söz veriyorum sana, annemi üzmeyeceğim." diye haykırdı.

Tekirdağlı şehidin babası: Böyle vatan yok! Evladım feda olsun...
