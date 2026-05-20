Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağlı Uzman Çavuş Onur Bayri askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:49

Tekirdağlı Uzman Çavuş Onur Bayri askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır’da görev yaptığı sırada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Bayri, memleketi Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağlı Uzman Çavuş Onur Bayri askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
  • ABONE OL

Şehit Onur Bayri için Şalgamlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaş, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Askeri birliklerin saygı atışı gerçekleştirdiği törende vatandaşlar da şehit askeri dualarla uğurladı. Vatan uğruna hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Bayri'nin acı haberi, Hayrabolu'da büyük üzüntüye neden oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#IĞDIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağlı Uzman Çavuş Onur Bayri askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA