Tekirdağlı Uzman Çavuş Onur Bayri askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Onur Bayri için Şalgamlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaş, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Askeri birliklerin saygı atışı gerçekleştirdiği törende vatandaşlar da şehit askeri dualarla uğurladı. Vatan uğruna hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Bayri'nin acı haberi, Hayrabolu'da büyük üzüntüye neden oldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör